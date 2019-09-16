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Астронавт Хейг считает "приятной переменой" прослушивание русской музыки за ужином на МКС

Это помогает лучше проникнуться международным духом, который царит на станции, заявил Хейг

ТАСС, 16 сентября. Прослушивание русской музыки во время ужина на Международной космической станции (МКС) стало для астронавта NASA Ника Хейга приятным новшеством и открытием. Об этом он рассказал в понедельник во время сеанса видеосвязи с актером Брэдом Питтом.

Актер поинтересовался у астронавта, кто отвечает за прослушивание музыки на борту станции. "У нас меняющийся плейлист, и мы по очереди слушаем музыку друг друга, - ответил Хейг. - К примеру, прослушивание традиционной русской музыки за ужином становится приятной переменой и даже открытием, позволяющим лучше проникнуться международным духом, который царит на станции".

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

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