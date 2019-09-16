Открывший межзвездную комету астроном заявил о ее важности для исследования Вселенной

В Солнечную систему, похоже, залетела комета от другой звезды. Что будет дальше?

Международный астрономический союз зарегистрировал, что Борисов открыл первую межзвездную комету. Центр малых планет Международного астрономического союза сообщил, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму.

"Это первая комета в истории человечества, прилетевшая из других систем. И наша удача в том, что она именно приближается к Солнцу, и у нас есть все шансы наблюдать ее в телескопы и получить интересный результат, который прольет свет на устройство Вселенной", - сказал в понедельник ТАСС Борисов.

Он уточнил, что с момента обнаружения кометы условия наблюдений телескопами были не совсем благоприятны для каких-либо серьезных выводов. Однако межзвездность кометы подтвердили вычисления параметра эксцентриситета ее орбиты, проведенные несколькими обсерваториями, подключившимися к наблюдениям объекта. "По мере накопления данных выяснилось, что комета действительно с других звезд. Об этом говорит то, что скорость движения очень высока - порядка 30 км в секунду, и то, что она летит по гиперболической орбите", - пояснил астроном.

Борисов уверен, что Международный астрономический союз, вероятно, поменяет первоначальное название, данное первой в истории человечества комете. "Пока обнаруженная мной комета названа с классической нумерацией, но поскольку этот объект другого класса, скорей всего, она будет переименована Международным астрономическим союзом. Она получит название Borisov, но, по-видимому, будет другая нумерация. Это произойдет в течение месяца, когда уточнят орбиту", - считает астроном.

Неожиданное открытие

Обнаруженная Борисовым комета стала для него восьмой по счету. Свои наблюдения астроном делает на небольшом самодельном телескопе, установленном на территории астрономического научного центра с разрешения его руководства.

"Я сотрудник центра, руководитель подразделения, которое занимается изучением околоземного космического пространства - это спутники и космический мусор. Моя задача - выполнять производственную работу, не связанную с наблюдениями, но в свободное время занимаюсь разработкой новых телескопов и наблюдаю за небом. Всегда, выходя наблюдать, надеюсь увидеть что-то для меня важное, но такой межзвездный объект увидеть не ожидал - он стоит десяти комет разом", - отметил астроном.

По словам Борисова, два года назад астрономы обнаружили межзвездный астероид. Но он был открыт уже при вылете из Солнечной системы, поэтому его не удалось внимательно рассмотреть. Теперь у ученых есть все шансы провести наблюдения за уникальной межзвездной кометой, обнаруженной на подлете к Солнцу. Борисов надеется, что благодаря этому есть шансы получить уникальные результаты, которые позволят получить новые знания о других мирах.