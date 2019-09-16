Открывший межзвездную комету астроном заявил о ее важности для исследования Вселенной

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Исследование межзвездной кометы позволит ученым пролить свет на устройство Вселенной, считает обнаруживший ее при помощи самодельного телескопа крымский астроном Геннадий Борисов.
Международный астрономический союз зарегистрировал, что Борисов открыл первую межзвездную комету. Центр малых планет Международного астрономического союза сообщил, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму.
"Это первая комета в истории человечества, прилетевшая из других систем. И наша удача в том, что она именно приближается к Солнцу, и у нас есть все шансы наблюдать ее в телескопы и получить интересный результат, который прольет свет на устройство Вселенной", - сказал в понедельник ТАСС Борисов.
Он уточнил, что с момента обнаружения кометы условия наблюдений телескопами были не совсем благоприятны для каких-либо серьезных выводов. Однако межзвездность кометы подтвердили вычисления параметра эксцентриситета ее орбиты, проведенные несколькими обсерваториями, подключившимися к наблюдениям объекта. "По мере накопления данных выяснилось, что комета действительно с других звезд. Об этом говорит то, что скорость движения очень высока - порядка 30 км в секунду, и то, что она летит по гиперболической орбите", - пояснил астроном.
Борисов уверен, что Международный астрономический союз, вероятно, поменяет первоначальное название, данное первой в истории человечества комете. "Пока обнаруженная мной комета названа с классической нумерацией, но поскольку этот объект другого класса, скорей всего, она будет переименована Международным астрономическим союзом. Она получит название Borisov, но, по-видимому, будет другая нумерация. Это произойдет в течение месяца, когда уточнят орбиту", - считает астроном.
Неожиданное открытие
Обнаруженная Борисовым комета стала для него восьмой по счету. Свои наблюдения астроном делает на небольшом самодельном телескопе, установленном на территории астрономического научного центра с разрешения его руководства.
"Я сотрудник центра, руководитель подразделения, которое занимается изучением околоземного космического пространства - это спутники и космический мусор. Моя задача - выполнять производственную работу, не связанную с наблюдениями, но в свободное время занимаюсь разработкой новых телескопов и наблюдаю за небом. Всегда, выходя наблюдать, надеюсь увидеть что-то для меня важное, но такой межзвездный объект увидеть не ожидал - он стоит десяти комет разом", - отметил астроном.
По словам Борисова, два года назад астрономы обнаружили межзвездный астероид. Но он был открыт уже при вылете из Солнечной системы, поэтому его не удалось внимательно рассмотреть. Теперь у ученых есть все шансы провести наблюдения за уникальной межзвездной кометой, обнаруженной на подлете к Солнцу. Борисов надеется, что благодаря этому есть шансы получить уникальные результаты, которые позволят получить новые знания о других мирах.