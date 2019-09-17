Первая открытая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Межзвездная комета C/2019 Q4, которую открыл российский астроном Геннадий Борисов, вероятно, близка по составу кометам из Солнечной системы. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на астронома из Канарского института астрофизики Хавьера Ликандро. Астрономы из этого института наблюдали комету 12 сентября и изучили ее спектр, который, по данным Space.com, схож со спектром некоторых космических тел в Солнечной системе.

В Солнечную систему, похоже, залетела комета от другой звезды. Что будет дальше?

"Кометы в других планетных системах могут быть похожими на кометы в нашей системе, - отметил Ликандро. - Они могут образовываться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет из облака Оорта в нашей системе".

Поскольку межзвездная комета только подлетает к Солнцу, у астрономов будет около года на ее изучение.

Облако Оорта - наиболее удаленное скопление небесных тел в Солнечной системе. Эта область, простирающаяся на расстояние от 50 тыс. до 100 тыс. астрономических единиц от Солнца является источником долгопериодических комет. Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу Солнечной системы.

Межзвездную комету C/2019 Q4 открыл крымский астроном-любитель Геннадий Борисов 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления. Ее размеры астрономы оценивают в 5-20 км, она движется со скоростью 30 км/с. Сейчас комета летит в 2,8 астрономических единицах (а.е.) от Солнца и 3,5 а.е. от Земли. 1 а.е. — расстояние от Земли до Солнца, или 150 млн км. 10 декабря она приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. Невооруженным глазом ее не разглядеть, но в конце 2019 года ее, возможно, получится поймать в любительские телескопы.