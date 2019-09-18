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Рогозин: борьба с астероидами взорвет развитие технологий и сблизит страны

Генеральный директор Роскосмоса указал на важность понимания того, какие риски исходят из космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Совместная борьба с астероидами сблизит страны, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. Об этом в среду заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Борьба с астероидами может взорвать развитие технологий и сблизить страны", - отметил глава госкорпорации на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им Д. Ф. Устинова в Петербурге.

По словам Рогозина, важно понять, какие риски исходят из космоса. При этом людей, которые считают астероидную опасность минимальной, он назвал скептиками.

Рассуждая о сотрудничестве в космосе, глава госкорпорации подчеркнул, что против Роскосмоса не были введены санкции, потому что "надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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