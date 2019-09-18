В Космических силах США ждут больших дивидендов от работы с Blue Origin и SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество с аэрокосмическими компаниями Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic принесет значительные дивиденды Космическим силам США. Как сообщил телеканал CNBC, об этом заявил в среду глава командования Космическими силами генерал Джон Реймонд во время выступления на ежегодной конференции ассоциации военных летчиков в штате Мэриленд.

Генерал подтвердил, что уже провел встречи с руководителями Blue Origin Джеффом Безосом, SpaceX Илоном Маском и Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. "Я вижу в этом большие преимущества и весьма удовлетворен тем, чем они занимаются, потому что их работа сулит и нам [командованию Космическими силами США] огромные дивиденды в будущем", - отметил Реймонд. Он напомнил, что в бытность свою капитаном ВВС немало сталкивался с представителями аэрокосмической индустрии Соединенных Штатов и придерживается о них самого высокого мнения.

Космические силы были официально включены в состав ВС США 29 августа. В приуроченной к этому торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома участвовали президент Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и другие представители исполнительной и законодательной власти США.

Распоряжение о создании этих сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении нового командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября) на содержание нового вида ВС выделено $12 млрд.