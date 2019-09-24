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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесли из-за испытаний разгонного блока

О новой дате запуска в Роскосмосе пока не сообщили

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты перенесли запуск ракеты-носителя "Протон-М", которая должна вывести на орбиту коммерческие спутники, из-за дополнительных испытаний. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесен из-за дополнительных испытаний разгонного блока", - отметили в Роскосмосе.

О новой дате запуска в госкорпорации сообщат дополнительно.

"Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" должен вывести на орбиту европейский спутник связи Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1. Старт носителя был запланирован на 30 сентября. 21 сентября в Роскосмосе сообщили о перевозе головной части в составе аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1, переходной системы, разгонного блока "Бриз-М" и головного обтекателя в зал для общей сборки.

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