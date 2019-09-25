"Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки ведется на сайте Роскосмоса.

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"Есть касание, есть захват", - сказал представитель Центра управления полетами.

Корабль пристыковался к МКС на три минуты раньше запланированного. Он доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-61/62 - космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку и астронавта NASA Джессику Меир, а также первого в истории астронавта из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

Запуск "Союза МС-15" прошел по шестичасовой схеме. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Скрипочка, Меир и аль-Мансури смогут перейти на станцию.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" была запущена в среду с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") в 16:57 мск. В ходе экспедиции МКС-61/62 предстоит выполнить более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, из них три новых, а семь будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.

Это был 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.