Экипаж корабля "Союз МС-15" перешел на МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 сентября. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта НАСА Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Стыковка "Союза МС-15" проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась в среду в 22:45 мск. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. На борту МКС новый экипаж встретили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 187 суток. Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября с Овчининым и Хейгом.

За время длительного пребывания на МКС члены нового экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых исследования.