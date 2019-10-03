Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль "Союз МС-12" и закрыл люки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури перешли с Международной космической станции на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" и закрыли люки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"Экипаж перешел на борт пилотируемого корабля "Союз МС-12", закрыв за собой переходные люки на МКС", - сказали в Институте.

В "Союзе" экипажу предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля и герметичность люков.

"Союз МС-12" должен отстыковаться от МКС в четверг в 10:37 мск. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 14:00 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Погода в районе посадки

Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают поисково-спасательную операцию международного экипажа корабля "Союз МС-12", прогнозируют в момент посадки около 10 градусов тепла в степи Казахстана, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Военные метеорологи прогнозируют простые метеоусловия - облачность чуть ниже 600 м, ветер до 10 м/с, видимость 6-10 км, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" запланирована на 16:45 казахстанского времени (13:45 мск), на расстоянии 150 км юго-восточнее города Жезказган. "Наземная группа поиска и спасения, а также загруженные необходимым оборудованием полноприводные вездеходы "Синяя птица" выдвинулись из казахского города Жезказган в район посадки "Союз МС-12", - добавили в округе.

В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибии, а также около 180 человек личного состава.

На околоземной орбите продолжат работать российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).