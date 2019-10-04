Ракету "Протон-М" с коммерческими спутниками вывезут на стартовый стол Байконура 5 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 будет вывезена на стартовый стол космодрома Байконур в субботу. об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Роскосмоса..

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"Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки №200. Транспортирование ракеты от технологической заправочной площадки на стартовый комплекс начнется в 04:30 мск, а еще через несколько часов - установка на стартовый стол и подстыковка наземных коммуникаций", - сообщили в госкорпорации.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником".

Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. 27 сентября госкомиссия приняла решение перенести запуск на 9 октября в 13:17 мск.