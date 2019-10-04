Астронавты на МКС за три месяца 10 раз выйдут в открытый космос

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев осуществят в общей сложности 10 выходов в космос с Международной космической станции (МКС) для замены питающихся от солнечных панелей батарей и для ремонта научного оборудования. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) руководитель программы полета МКС Кирк Ширман. Трансляция брифинга шла по телесети NASA.

"Во время первых пяти выходов будет осуществлена установка новых литий-ионных батарей вместо водородно-никелевых, - отметил он. - Еще пять выходов в космос отведены на то, чтобы осуществить ремонт установленного на поверхности станции альфа-магнитного спектрометра". По его словам, первый выход в открытый космос состоится уже в воскресенье. Кристина Кох и Эндрю Морган на протяжении 6,5 часов осуществят установку двух новых батарей, а дистанционным манипулятором, который будет задействован в операции, будет управлять со станции Джессика Меир.

Каждая из новых батарей имеет массу 194 кг, отметил он, и поэтому от астронавтов потребуется крайняя осторожность при перемещении батарей к месту установки.

Во время выхода в космос, намеченного на 21 октября, сообщил он, за бортом МКС впервые будет работать чисто женский экипаж.

Ремонт альфа-магнитного спектрометра, продолжал он, станет уникальной операцией, поскольку изначально не предполагалось, что этот прибор потребует ремонта. Однако за годы эксплуатации насосы системы охлаждения прибора начали выходить из строя. Для установки новых насосов и замены охладителя - сжиженного углекислого газа - потребовалось, по его словам, разработать совершенно новые процедуры и инструменты.