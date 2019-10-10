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Запуск прибора изучения ионосферы перенесли на 24 часа

Такое решение связано с неблагоприятными погодными условиями

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отложило на сутки запуск спутника ICON, предназначенного для изучения ионосферы Земли. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя Pegasus со спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался на среду в 21:30 по времени Восточного побережья США (04:30 мск).

"НNASA и компания Northrop Grumman из-за погоды в районе пуска решили отложить запуск Pegasus и ICON на 24 часа - на 21:30, 10 октября", - информировало космическое ведомство США. Оно уточнило, что его сотрудники не занимаются устранением каких-либо проблем, которых не возникало.

ICON был разработан для изучения ионизированной части верхних слоев атмосферы Земли, расположенной выше 50 км. Ионосфера представляет собой природное образование разреженной слабоионизированной плазмы, находящейся в магнитном поле нашей планеты и обладающей благодаря своей высокой электропроводности специфическими свойствами, определяющими характер распространения в ней радиоволн и различных возмущений. Благодаря этому образованию возможен такой удобный вид связи на дальние расстояния, как радиосвязь.

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США
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