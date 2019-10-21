Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила перелет к рабочей орбите

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина провели третью коррекцию орбиты астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", после чего аппарат вышел на рабочую орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Специалисты Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") 21 октября 2019 года провели коррекцию перехода на номинальную траекторию космического аппарата "Спектр-РГ", что означает завершение этапа перелета аппарата в окрестность точки либрации L2 системы "Солнце - Земля", - сообщили в Роскосмосе.

В свою очередь, источник сообщил ТАСС, что теперь специалистам предстоит провести серию измерений параметров движения, чтобы оценить качество маневра.

До этого были проведены две коррекции орбиты обсерватории 22 июля и 6 августа. Еще одна планировалась на 21 августа, однако специалисты приняли решение отказаться от операции. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, "общие затраты топлива при проведении коррекций 21 августа и 21 октября и при проведении коррекции только 21 октября очень близки, поэтому было принято решение от августовской отказаться".

О "Спектре-РГ"

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года, в итоге старт "Протона-М" с аппаратом на борту состоялся в июле 2019 года, он практически сразу начал работу.

По информации Роскосмоса, за минувший сентябрь российский телескоп провел сразу два глубоких обзора неба. Чтобы проверить, как телескоп работает, ученые из Института космических исследований РАН и их коллеги выбрали два региона Галактики - часть ее спирального рукава, которая расположена в созвездии Наугольника, и центр Млечного Пути. Помимо этого, ART-XC составил карту более 1% неба вместе с eROSITA в ходе нескольких "тренировочных" сессий наблюдений.

В будущем, как ожидают ученые, "Спектр-РГ" будет составлять полные рентгеновские карты неба каждые полгода. Эти замеры помогут ученым провести максимально детальную перепись галактик и понять, какие процессы управляют их эволюцией, в том числе и то, что заставляет их неожиданно "умирать", перестать производить новые звезды.