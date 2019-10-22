Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Boeing рассчитывает осуществить пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Перед полетом будут проведены испытания системы аварийного спасения корабля

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner (CST-100) производства компании в первой половине 2020 года. Об этом сообщил во вторник старший вице-президент подразделения космических и военных разработок Boeing Джим Чилтон, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Спецпроект на тему
Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Что касается графика пилотируемых полетов, то полет без экипажа и с экипажем - это то, как мы сертифицируем систему, чтобы она могла использоваться", - сказал он. "Я думаю, что это произойдет в первой половине следующего года", - подчеркнул Чилтон.

Он уточнил, что не называет конкретных дат, поскольку создателям корабля предстоит решить непростые технические задачи. "Это инженерная проблема, над решением которой мы усиленно работаем", - отметил вице-президент Boeing. "Мы проведем испытания системы аварийного спасения корабля и предварительные летные испытания, а затем примем решение", - добавил Чилтон.

В свою очередь астронавт Крис Фергюсон, который должен войти в состав экипажа корабля Starliner при полете на МКС, также уточнил детали графика. "Менее чем через две недели у нас запланировано испытание системы аварийного спасения корабля, это демонстрационный тест, показывающий, как космический корабль может быстро отделиться от ракеты на безопасную дистанцию", - сказал он.

"Вскоре после этого, где-то 17 декабря, мы собираемся провести запуск корабля без экипажа, - сообщил Фергюсон. - Он пристыкуется к МКС, останется там в течение примерно недели, а затем вернется обратно".

Ожидания NASA

В понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил, что рассчитывает на возобновление пилотируемых полетов к МКС на космических кораблях американского производства в первой половине 2020 года, однако пока тоже не ставит конкретных сроков из-за необходимости проведения большого количества испытаний.

О пилотируемых полетах

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Спектр-РГ
Научные данные "Спектра-РГ" обещают сделать открытыми
Правда, только после того, как обзор неба завершится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС