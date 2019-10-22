Boeing рассчитывает осуществить пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner (CST-100) производства компании в первой половине 2020 года. Об этом сообщил во вторник старший вице-президент подразделения космических и военных разработок Boeing Джим Чилтон, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

"Что касается графика пилотируемых полетов, то полет без экипажа и с экипажем - это то, как мы сертифицируем систему, чтобы она могла использоваться", - сказал он. "Я думаю, что это произойдет в первой половине следующего года", - подчеркнул Чилтон.

Он уточнил, что не называет конкретных дат, поскольку создателям корабля предстоит решить непростые технические задачи. "Это инженерная проблема, над решением которой мы усиленно работаем", - отметил вице-президент Boeing. "Мы проведем испытания системы аварийного спасения корабля и предварительные летные испытания, а затем примем решение", - добавил Чилтон.

В свою очередь астронавт Крис Фергюсон, который должен войти в состав экипажа корабля Starliner при полете на МКС, также уточнил детали графика. "Менее чем через две недели у нас запланировано испытание системы аварийного спасения корабля, это демонстрационный тест, показывающий, как космический корабль может быстро отделиться от ракеты на безопасную дистанцию", - сказал он.

"Вскоре после этого, где-то 17 декабря, мы собираемся провести запуск корабля без экипажа, - сообщил Фергюсон. - Он пристыкуется к МКС, останется там в течение примерно недели, а затем вернется обратно".

Ожидания NASA

В понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил, что рассчитывает на возобновление пилотируемых полетов к МКС на космических кораблях американского производства в первой половине 2020 года, однако пока тоже не ставит конкретных сроков из-за необходимости проведения большого количества испытаний.

О пилотируемых полетах

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось.