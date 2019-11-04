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Экипаж МКС начал стыковку с грузовым кораблем Cygnus

Cygnus доставил экипажу орбитального комплекса около 3,7 тонны груза

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джессика Меир и Кристина Кук приступили в понедельник к стыковке Международной космической станции (МКС) и американского грузового корабля Cygnus. Трансляция ведется на сайте NASA.

Меир, которую страхует Кук, предстоит осуществить захват корабля с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. Cygnus будет пришвартован к американскому модулю Unity МКС.

Запуск корабля на ракете-носителе Antares состоялся в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Cygnus, построенный корпорацией Northrop Grumman, доставил экипажу орбитального комплекса около 3,7 тонны груза - продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.

Груз включает спецжилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, который в перспективе планируется использовать во время миссий на Луну и Марс. На станцию доставлен экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях невесомости. Экипаж МКС также получит специальный прибор для переработки изготовленных в космосе на 3D-принтерах изделий. Данное устройство позволит получать из них материал, пригодный для повторного использования в 3D-принтерах.

13 января 2020 года корабль отстыкуется от МКС и во время автономного полета будет использован в качестве платформы для запуска микроспутников CubeSat. 31 января Cygnus, как ожидается, войдет в плотные слои атмосферы Земли.

Вахту на МКС сейчас несут россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кук и Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

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