Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рогозин: замена "Ангары" для пуска спутников "Гонец" не связана с производственным планом

Глава Роскосмоса заявил, что "не понял, откуда паника"

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Роскосмос принял решение заменить ракету "Ангара" для запуска трех спутников "Гонец" в 2021 году на носитель "Союз-2.1" не из-за производственных планов, сообщил в среду журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмосу виднее, на каком носителе выводить аппараты. Это связано с тем, что "Союз" - более мощная [ракета], чем легкая "Ангара", были приняты параметры - и готовность производства, и мощность самой ракеты, поэтому адаптировали [спутники "Гонец"] под ракету "Союз", - сказал Рогозин.

По его словам, замена ракеты никак не связана с производственным планом Роскосмоса. "Мы как работали, так и работаем, замена одной ракеты на другую - это наш вопрос, мы часто меняем ракеты. Происходит расторжение одного контракта, заключение другого контракта, это рабочие моменты. Поэтому я не понял, откуда паника", - отметил глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что Роскосмос меняет и ракеты "Протон". "Мы определяем, на каком "Протоне" пойдет та или другая полезная нагрузка. Есть железные "Протоны", а есть "Протоны" с использованием композитных материалов, они более мощные. Если нагрузка требует дополнительной мощности, то меняем ракету", - пояснил он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что запуск трех спутников "Гонец" в 2021 году будет осуществлен с помощью ракеты "Союз-2.1", а не носителя "Ангара". В госкорпорации отметили, что ракеты "Союз 2.1" полностью адаптированы под спутники "Гонец". При этом в Роскосмосе пояснили, что не отказываются от ракеты "Ангара", ее летные испытания продолжатся, а серийное производство начнется в 2023 году в Омске.

О системе "Гонец" и ракетах "Ангара"

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Реклама на ТАСС
Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС