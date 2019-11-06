Рогозин: замена "Ангары" для пуска спутников "Гонец" не связана с производственным планом

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Роскосмос принял решение заменить ракету "Ангара" для запуска трех спутников "Гонец" в 2021 году на носитель "Союз-2.1" не из-за производственных планов, сообщил в среду журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмосу виднее, на каком носителе выводить аппараты. Это связано с тем, что "Союз" - более мощная [ракета], чем легкая "Ангара", были приняты параметры - и готовность производства, и мощность самой ракеты, поэтому адаптировали [спутники "Гонец"] под ракету "Союз", - сказал Рогозин.

По его словам, замена ракеты никак не связана с производственным планом Роскосмоса. "Мы как работали, так и работаем, замена одной ракеты на другую - это наш вопрос, мы часто меняем ракеты. Происходит расторжение одного контракта, заключение другого контракта, это рабочие моменты. Поэтому я не понял, откуда паника", - отметил глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что Роскосмос меняет и ракеты "Протон". "Мы определяем, на каком "Протоне" пойдет та или другая полезная нагрузка. Есть железные "Протоны", а есть "Протоны" с использованием композитных материалов, они более мощные. Если нагрузка требует дополнительной мощности, то меняем ракету", - пояснил он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что запуск трех спутников "Гонец" в 2021 году будет осуществлен с помощью ракеты "Союз-2.1", а не носителя "Ангара". В госкорпорации отметили, что ракеты "Союз 2.1" полностью адаптированы под спутники "Гонец". При этом в Роскосмосе пояснили, что не отказываются от ракеты "Ангара", ее летные испытания продолжатся, а серийное производство начнется в 2023 году в Омске.

О системе "Гонец" и ракетах "Ангара"

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.