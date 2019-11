Обитаемые космические станции: путь к Луне и другим планетам

Таким образом, для сбора окололунной платформы мы сможем использовать не только сверхтяжелые ракеты, пускать которые можно не более двух раз в год из-за возможностей промышленности и космодрома. Будут использоваться ракеты-носители среднего и тяжелого класса для доставки отдельных элементов к орбите Луны.

Готовящийся сейчас для МКС Научно-энергетический модуль (НЭМ) является одновременно прототипом будущего Служебного модуля окололунной станции, а в перспективе — и модулей в составе лунной базы. Служебный будет обеспечивать размещение оборудования для обслуживания лунных кораблей в составе станции, а также резервирование основных служебных систем окололунной платформы для необходимой надежности функционирования станции. Кроме того, в нем будет располагаться экипаж. Согласно расчетам специалистов, он будет обладать массой около 12 тонн.

Предусматривается возможность автономного полета модуля в период между основными экспедициями. Эта опция позволит отработать технологии энергоэффективных перелетов между различными точками в системе Земля — Луна — Солнце.

Вернуться, чтобы остаться

В отличие от экспедиций пятидесятилетней давности, в этот раз космические державы намерены не просто высадиться на Луну и установить флаг, но и изучить ее, обосновать лунную базу, научиться использовать ресурсы. Крылатой стала фраза из Twitter NASA: "Мы собираемся вернуться на Луну, чтобы остаться там" (We are going to the Moon — to stay).