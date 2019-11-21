Обитаемые космические станции: путь к Луне и другим планетам

Аналоги существующих и создаваемых сегодня российских модулей Международной космической станции (такие как Узловой модуль и Научно-энергетический) могут стать основой российского сегмента международной окололунной платформы. Об этом говорится в докладе специалистов РКК "Энергия", озвученном на 70-м Международном астронавтическом конгрессе (International Astronautical Congress 2019, IAC) в Вашингтоне.

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Это мероприятие было приурочено к 50-летию первого полета человека на Луну, поэтому особое внимание было уделено задаче возвращения на естественный спутник Земли. Уже зарекомендовавшее себя равноправное партнерство по линии околоземной станции может перерасти в сотрудничество по созданию орбитальной платформы около естественного спутника Земли, создание которой должно вестись на принципах и нормах МКС. И начать освоение Луны можно уже в ближайшее время. "Существующие технологии, возможности промышленности стран-партнеров по МКС, действующие международно-правовые и организационные механизмы во многом определяют реализуемость программы и возможность создания платформы (около Луны — прим. ТАСС) в короткие сроки", — говорится в докладе. Международное сотрудничество и опыт МКС С точки зрения потребностей российской лунной программы и имеющихся технических возможностей для освоения Луны предлагается использовать готовые инженерные решения — космические модули, проектирование и производство которых идет на мощностях РКК "Энергия".

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В настоящее время российский сегмент МКС еще не сформирован окончательно. Отправки на околоземную орбиту ожидают три модуля: Узловой, Научно-энергетический и Многофункциональный лабораторный модуль "Наука". При этом тот факт, что Россия "запаздывает" с развертыванием российского сегмента МКС, может сослужить хорошую службу для будущей окололунной платформы. Так как все технологические процессы создания космических обитаемых модулей отлажены и функционируют на отечественных предприятиях. И специалисты не растеряли свой опыт. В то же самое время NASA уже двадцать лет не работает с производством жилых орбитальных модулей (последний американский модуль "Гармония" вошел в состав МКС в 2007 году). Соответственно, нет налаженного производства. Специалисты "Энергии" отметили необходимость создания платформы около Луны на международных началах. Так как наличие нескольких сегментов позволит решить задачу резервирования систем, в том числе жизненно важных. Например, системы регенерации воды и воздуха на МКС свои на российском сегменте и сегменте NASA. Нередки моменты, когда в случае поломок зарубежные партнеры используют кухню или туалет на российском сегменте и наоборот.

Кроме того, иностранное партнерство позволит обеспечивать доставку пассажиров и грузов на окололунную станцию отечественными и зарубежными ракетами-носителями. Такая же система резервирования будет и у пилотируемых космических кораблей. Таким образом получится избежать ситуации, когда критические элементы обеспечения жизнедеятельности окололунной платформы будут обеспечиваться только одной страной. Космическое "Лего" Как следует из доклада, первым модулем будущего сегмента в составе платформы для освоения Луны может стать Многоцелевой (интерфейсный) модуль, который будет обеспечивать прием космических кораблей, проведение выходов в открытый космос, заправку лунных посадочных комплексов от танкера. Он технически может быть создан в короткие сроки с учетом опыта создания Узлового модуля (уже изготовлен, ждет отправки к МКС) и малых исследовательских, которые уже находятся в составе российского сегмента МКС.

Проектная проработка Многоцелевого модуля показывает, что его масса составляет примерно 9 тонн и он может быть доставлен к Луне российскими средствами из доклада специалистов РКК "Энергия"

Таким образом, для сбора окололунной платформы мы сможем использовать не только сверхтяжелые ракеты, пускать которые можно не более двух раз в год из-за возможностей промышленности и космодрома. Будут использоваться ракеты-носители среднего и тяжелого класса для доставки отдельных элементов к орбите Луны. Готовящийся сейчас для МКС Научно-энергетический модуль (НЭМ) является одновременно прототипом будущего Служебного модуля окололунной станции, а в перспективе — и модулей в составе лунной базы. Служебный будет обеспечивать размещение оборудования для обслуживания лунных кораблей в составе станции, а также резервирование основных служебных систем окололунной платформы для необходимой надежности функционирования станции. Кроме того, в нем будет располагаться экипаж. Согласно расчетам специалистов, он будет обладать массой около 12 тонн. Предусматривается возможность автономного полета модуля в период между основными экспедициями. Эта опция позволит отработать технологии энергоэффективных перелетов между различными точками в системе Земля — Луна — Солнце. Вернуться, чтобы остаться В отличие от экспедиций пятидесятилетней давности, в этот раз космические державы намерены не просто высадиться на Луну и установить флаг, но и изучить ее, обосновать лунную базу, научиться использовать ресурсы. Крылатой стала фраза из Twitter NASA: "Мы собираемся вернуться на Луну, чтобы остаться там" (We are going to the Moon — to stay).

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При этом и Россия, и США до сих пор прорабатывают варианты доставки миссий на Луну. Есть две основных схемы: первая — прямой путь с Земли на Луну, когда экипаж переходит в лунный взлетно-посадочный корабль из основного космического корабля на низкой орбите Луны. И вторая — через окололунную станцию. Орбитальная лунная станция позволит более тщательно и в спокойном темпе готовиться к спуску на лунную поверхность. Не придется расходовать ресурсы космического корабля и лунной взлетно-посадочной платформы. Сроки такой экспедиции не будут ограничены возможностями кораблей по длительности автономного полета.

И хотя строительство новой станции на орбите Луны будет более дорогим проектом, чем организация миссий по посещению Луны по прямой схеме, но в перспективе она позволит более полно вести отработку различных космических технологий, в том числе многоразовых транспортных систем, ракет, кораблей. Ведь лунная программа — это не только строительство лунной базы, Луна — это последовательное решение задач с технической и экономической эффективностью, да и вести строительство базы на поверхности Луны, имея на орбите окололунную станцию, будет гораздо легче. Лунные программы Озвученная Роскосмосом программа освоения Луны должна быть реализована в несколько этапов до 2040 года. Роскосмос предлагает обеспечить транспортное сообщение с естественным спутником за счет создания сверхтяжелой ракеты, а также построить на поверхности Луны посещаемую научную базу, инфраструктуру которой должны возводить роботы.