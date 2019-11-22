Arianespace отложила на сутки запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками связи

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане был отменен и перенесен на сутки. Об этом заявил в пятницу вечером исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль в ходе трансляции, которая велась на сайте компании.

"Мы столкнулись с проблемой в ходе подготовки и, соответственно, Arianespace решила прекратить финальные операции на сегодня, - заявил Исраэль. - В связи с этим мы нацелены на новое окно запуска завтра и будем держать вас в курсе". Он добавил, что ракета переведена в "безопасный режим".

Запуск должен был состояться в 18:08 по местному времени (00:08 мск субботы), однако обратный отсчет остановился за 13 минут и 46 секунд до старта. Ожидается, что в субботу он состоится в то же время. Продолжительность миссии, согласно расчетам, составит чуть более получаса, ракете предстоит вывести на орбиту два спутника общей массой около 10 т.

Спутник TIBA-1 создавался совместными усилиями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Аппарат со стартовой массой в 5,6 т рассчитан на 15 лет эксплуатации. Он станет четвертым спутником, который Arianespace запустит для Египта. TIBA-1 разместится на геостационарной орбите в точке 35,5 градуса восточной долготы.

Второй аппарат - Inmarsat GX5 массой более 4 т - произведен Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat. Расчетный срок его службы - 16 лет.

Inmarsat GX5 станет пятым и самым мощным в группировке GX (Global Express) и обеспечит пропускную способность, сопоставимую с таковой у всех четырех спутников той же серии. В компании рассчитывают, что он позволит серьезно увеличить спрос на услуги связи в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе "для обеспечения беспроводного интернета на авиарейсах и для коммерческих морских услуг". В ближайшие четыре года ожидается запуск еще семи аппаратов данной серии.