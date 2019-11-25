Запуск ракеты Ariane 5 с Куру запланирован на 26 ноября

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками с космодрома Куру (Французская Гвиана), запланированный на понедельник, отложен на сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Arianespace.

Изначально запуск должен был состояться в ночь на 23 ноября. Однако за 20 минут до старта отсчет был прекращен в связи с обнаружением нарушений в электропитании наземных объектов пускового комплекса. После этого исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что пуск может быть совершен в воскресенье или позже. После было сообщено о переносе запуска на 25 ноября.

"Из-за неблагоприятных погодных условий над Гвианским космическим центром в Куру компания Arianespace решила отложить запуск на 24 часа", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении. "Поскольку в течение 24 часов ожидается улучшение погодных условий, новая планируемая дата запуска - 26 ноября", - указывается на сайте. Окно запуска - с 22:09 до 23:54 по парижскому времени (00:09 - 01:54 мск).

Ariane 5 предстоит в ходе 250-го пуска вывести на орбиту два спутника общей массой около 10 тонн. Спутник TIBA-1 создан компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Аппарат массой 5,6 тонны рассчитан на 15 лет эксплуатации.

Аппарат Inmarsat GX5 массой более четырех тонн произведен Thales Alenia Space для британского оператора спутниковой связи Inmarsat. Срок службы Inmarsat GX5 - 16 лет. Он будет функционировать для обеспечения связи в регионах Европы и на Ближнем Востоке, в том числе работы интернета на авиарейсах и связи для коммерческих морских услуг.