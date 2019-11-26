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С космодрома в Куру стартовала ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи на борту

Это уже 250-ый по счету пуск ракеты

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5" успешно стартовала в ночь на среду с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямая трансляция, которую вел сайт Arianespace, компании-оператора коммерческих пусков ракет с Куру.

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Ariane 5 предстоит в ходе 250-го по счету пуска вывести на орбиту два спутника общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Аппарат с массой в 5,6 тонны рассчитан на 15 лет эксплуатации. Он станет четвертым спутником, который Arianespace запустит для Египта. TIBA-1 должен быть размещен на геостационарной орбите.

Второй аппарат массой более 4 тонн, Inmarsat GX5, произведен Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat. Запрограммированный срок его службы - 16 лет. Inmarsat GX5 станет пятым и самым мощным в группировке аппаратов GX (Global Express). Он должен обеспечить услуги связи в регионах Европы и на Ближнем Востоке, в том числе для беспроводного интернета на авиарейсах и для коммерческих морских услуг.

Старт ракеты неоднократно откладывался. В первый раз, в ночь на субботу, обратный отсчет был остановлен всего за 20 минут до запланированного времени запуска. Как сообщила корпорация Arianespace, были обнаружены нарушения в электропитании наземных объектов стартового комплекса. Компания пообещала провести запуск в воскресенье, однако на следующий день уже сообщила, что воскресного запуска не планируется.

Позже срок был назначен на ночь с понедельника на вторник, однако и он был перенесен на сутки "в связи с неблагоприятными погодными условиями". Во вторник незадолго до старта отсчет был вновь прерван. "Сбой "красной" категории обнаружен в ходе обратного отсчета времени, который после этого был остановлен. Мы возобновим трансляцию, как только отсчет возобновится", - говорилось в обращении, которое появилось на экране трансляции сайта Arianespace. В дальнейшем отсчет был возобновлен и старт ракеты успешно проведен.

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