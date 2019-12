Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в своем Twitter SpaceX.

Сильный ветер создает неблагоприятные условия для спуска первой ступени ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. "[Пуск] сегодня отменяется из-за ветра в верхних слоях и на море, порождающего динамичные условия вокруг платформы Of Course I Still Love You. Следующая возможность для запуска открывается завтра в 12:29 по времени восточного побережья США (20:29 мск - прим. ТАСС)", - уточнила компания.

Эту информацию подтвердило позднее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем официальном блоге. Спуск первой отработанной ступени носителя осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов. SpaceX разработала такую технологию для сокращения стоимости запусков. NASA вынуждено отложить и стыковку грузового корабля к МКС с 7 декабря на 8 декабря.

Dragon должен доставить на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов, в том числе приборы для 38 научных экспериментов, а также "отель для роботов" - платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.