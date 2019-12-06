Самостоятельные испытания ровера "ЭкзоМарса" завершатся до января 2020 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Марсоход "Розалинд Франклин" завершит самостоятельные испытания до января 2020 года, после чего будет проходить проверки уже вместе с остальным оборудованием российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппаратов для этой миссии).

Сейчас, по данным Европейского космического агентства, ровер и его приборы проходят тестовые испытания, на которых проверяется их способность работать в условиях температур минус 120 градусов по Цельсию снаружи и минус 60 градусов внутри аппарата, причем в атмосфере, богатой углекислотой и при давлении в одну сотую долю от земного.

"Штатное изделие марсохода в январе 2020 года будет доставлено в компанию Thales Alenia Space France (Канны, Франция), где его интегрируют с космическим аппаратом и будут испытывать в составе собранного космического аппарата", - сказали в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что испытания европейского марсохода, который на Красную планету доставит российская десантная платформа "Казачок", в РФ не планируются.

Ранее Европейское космическое агентство сообщало, что на ровере были установлены в том числе камеры высокой разрешающей способности, которым предстоит вести панорамную съемку, а также съемку поверхности Марса.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция.