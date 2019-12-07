Подошедший к Земле крупный астероид может вновь приблизиться через 1,5 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Крупный астероид 1998 HL1, который прошел в октябре на расстоянии 6,21 млн км от Земли, может вновь приблизиться к планете почти через полтора года - примерно через 1 год и 5 месяцев. Об этом в субботу рассказал ТАСС заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселев.

"Мы пронаблюдали в течение нескольких ночей отражательную способность этого астероида и получили его поляризационные характеристики, которые можно использовать для получения его альбедо (отражательной способности), одновременно с этим проводились фотометрические наблюдения на магнитном телескопе - мы получили данные по его блеску. Размер астероида зависит от блеска, который мы наблюдаем и от альбедо, значит, нам две характеристики были известны, и мы нашли его размер - 326 метров <…> Ранее диаметр этого астероида оценивался примерно в 990 метров", - пояснил ученый.

Киселев указал и примерный срок следующего приближения астероида. "У этого астероида период обращения 1,39 земных года, значит, в следующий раз он подойдет к Земле примерно через год и пять месяцев", - отметил собеседник ТАСС.

Более точное изучение характеристик приближающихся к Земле астероидов, по словам Киселева, позволит в перспективе отправлять к ним специальные аппараты, чтобы их разрушить и отвести потенциальную опасность от планеты. "Это очень важно именно с точки зрения решения инженерных задач в будущем: если мы [соберем] большой наблюдательный материал по такому типу астероидов, будем знать их размеры, а, следовательно, массу и плотность, тогда можно будет решать задачу посылки к ним каких-то аппаратов для их разрушения", - заключил эксперт.

Крупный астероид 1998 HL1 прошел 25 октября на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. По данным интернет-портала Space.com, наибольшее сближение небесного тела диаметром около 550 м с Землей произошло в 13:17 по времени восточного побережья США (20:17 мск).