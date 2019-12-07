{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подошедший к Земле крупный астероид может вновь приблизиться через 1,5 года

Речь идет о потенциально опасном астероиде 1998 HL1, который в октябре прошел на расстоянии 6,21 млн км от Земли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Крупный астероид 1998 HL1, который прошел в октябре на расстоянии 6,21 млн км от Земли, может вновь приблизиться к планете почти через полтора года - примерно через 1 год и 5 месяцев. Об этом в субботу рассказал ТАСС заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселев.

"Мы пронаблюдали в течение нескольких ночей отражательную способность этого астероида и получили его поляризационные характеристики, которые можно использовать для получения его альбедо (отражательной способности), одновременно с этим проводились фотометрические наблюдения на магнитном телескопе - мы получили данные по его блеску. Размер астероида зависит от блеска, который мы наблюдаем и от альбедо, значит, нам две характеристики были известны, и мы нашли его размер - 326 метров <…> Ранее диаметр этого астероида оценивался примерно в 990 метров", - пояснил ученый.

Киселев указал и примерный срок следующего приближения астероида. "У этого астероида период обращения 1,39 земных года, значит, в следующий раз он подойдет к Земле примерно через год и пять месяцев", - отметил собеседник ТАСС.

Более точное изучение характеристик приближающихся к Земле астероидов, по словам Киселева, позволит в перспективе отправлять к ним специальные аппараты, чтобы их разрушить и отвести потенциальную опасность от планеты. "Это очень важно именно с точки зрения решения инженерных задач в будущем: если мы [соберем] большой наблюдательный материал по такому типу астероидов, будем знать их размеры, а, следовательно, массу и плотность, тогда можно будет решать задачу посылки к ним каких-то аппаратов для их разрушения", - заключил эксперт.

Крупный астероид 1998 HL1 прошел 25 октября на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. По данным интернет-портала Space.com, наибольшее сближение небесного тела диаметром около 550 м с Землей произошло в 13:17 по времени восточного побережья США (20:17 мск).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса
Комбинированный двигатель имеет возможности жидкостного ракетного двигателя и воздушно-реактивного двигателя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС