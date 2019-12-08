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Астронавты начали операцию по стыковке грузового корабля Dragon с МКС

Операцию осуществляет астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX сблизился в воскресенье с Международной космической станцией (МКС), и астронавты с помощью дистанционного манипулятора приступили к операции по захвату корабля и его стыковке со станцией. Трансляция идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Операция по захвату корабля с помощью дистанционного манипулятора началась в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Ее осуществляет астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогает астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика Меир осуществляет контроль за телеметрической информацией.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центре управления полетом в Хьюстоне (штат Техас), около 08:00 по времени восточного побережья США (16:00 мск) по команде с Земли корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony. "От момента захвата корабля до момента стыковки должно пройти время, необходимое для того, чтобы оценить состояние корабля", - пояснил представитель Центра управления полетом.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставит на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.NASA

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