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Сразу два спутника "Глонасс-М" временно вывели из эксплуатации

Причина вывода не сообщается

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спутники "Глонасс-М" номер 745 (7 точка) и 755 (21 точка) временно вывели из группировки. Об этом говорится на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен", - отмечается в строке состояния двух аппаратов. Оба аппарата, как уточняется на сайте центра, были выведены 9 декабря. Причина вывода не объясняется.

Сейчас на техобслуживании находятся пять аппаратов "Глонасс-М". Всего в орбитальную группировку входят 27 спутников, 20 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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