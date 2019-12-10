Выведенный 9 декабря из группировки спутник "Глонасс-М" вновь введен в эксплуатацию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 755 (21 точка) вновь введен в эксплуатацию. Об этом сообщается во вторник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат был выведен из эксплуатации 9 декабря. Спутник был запущен 14 июня 2014 года, в августе того же года его ввели в систему ГЛОНАСС.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, три аппарата - на техобслуживании, один - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.