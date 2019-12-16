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Роскосмос по обсудит сотрудничество с белорусской академией наук

Переговоры состоятся по распоряжению правительства России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Роскосмосу обсудить с Национальной академией наук Белоруссии расширение возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Соответствующее распоряжение размещено в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и Минюстом России, о проведении переговоров о заключении соглашения между государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (РФ) и Национальной академией наук Беларуси (Республика Беларусь) о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", - говорится в документе.

В ноябре Москва и Минск подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Первый Белорусский космический аппарат (БКА) был выведен на околоземную орбиту в июле 2012 года с космодрома Байконур ракетой "Союз-ФГ" вместе с российским спутником "Канопус-В". Позже в НАН сообщили, что разрабатывается эскизный проект БКА-2, его экспертизу планируется завершить в 2019 году. Аппаратуру спутника изготовит белорусское предприятие "Пеленг", а космическую платформу - российский Институт электромеханики. Совместный космический аппарат РБКА-2 планируется вывести на орбиту в 2021 году.

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