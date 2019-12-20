Совет директоров РКК "Энергия" одобрил сделку на привлечение кредита на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрил сделку с Роскосмосбанком о привлечении кредита на 4,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении корпорации на сайте раскрытия информации.

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение кредитного договора между заемщиком - ПАО "РКК "Энергия" и кредитором - АО "Роскосмосбанк", согласно которому кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности - 4,5 млрд рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита кредитору вместе с начисленными процентами не позднее 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Процентная ставка за пользование кредитом составит 8,9% годовых.

Максимально возможная цена заключаемого кредитного договора может составить 6,343 млрд рублей. Она включает в себя максимально возможную сумму задолженности по кредитному соглашению - 4,5 млрд рублей и максимально возможную сумму процентов за пользование кредитными средствами - 1,843 млрд рублей.

Ранее РКК "Энергия" привлекла несколько кредитов от Роскосмосбанка.

Фондсервисбанк 12 апреля 2019 года был переименован в Роскосмосбанк в рамках реализации стратегии развития кредитной организации, направленной на приоритетное обслуживание предприятий аэрокосмической отрасли и их работников. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что банк позволит планировать контрактную работу ракетно-космической отрасли.