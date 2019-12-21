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Представители NASA и Boeing обсуждают возможность безопасной посадки Starliner

Ранее в NASA признали, что на борту корабля возникли неполадки

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing обсуждают возможность обеспечения безопасной посадки нового американского космического корабля Starliner, на котором через 15 минут после старта в пятницу возникла нештатная ситуация. Об этом сообщила в пятницу вечером в Twitter пресс-служба корпорации Boeing.

"Группа управления полетом корабля Starliner, в которую входят представители NASA и Starliner, обсуждает вопрос о том, какие меры необходимы для безопасного возвращения корабля на полигон Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико) 22 декабря или близко к этой дате", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди директор NASA Джеймс Брайденстайн признал, что на борту корабля возникли неполадки: после отделения от ракеты-носителя не произошло включения двигателей корабля. По оценке директора NASA, возможная причина неполадок - сбой в системе синхронизации времени на корабле.

По данным портала Space.com, сейчас корабль находится на эллиптической орбите, с параметрами 186 км на 216 км, в то время как Международная космическая станция (МКС), к которой он должны был пристыковаться, находится на высоте 400 км.

Самая ранняя из имеющихся возможностей осуществить посадку корабля на полигоне в штате Нью-Мексико - 07:30 (17:30 мск) 22 декабря. Как отметил Space.com, дата возвращения корабля на Землю окончательно не утверждена и может быть принято решение оставить его на орбите на более продолжительный срок для проверки его систем.

Кроме того, нет ясности и в вопросе о том, потребует ли NASA от компании Starliner повторного испытательного полета Starliner к МКС для проверки системы стыковки, после чего может состояться первый пилотируемый полет Starliner. Для выполнения этого полета проходят подготовку американские астронавты Санита Уильямс и Джош Кассада.

О корабле Starliner

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Космическое ведомство США прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". NASA уже несколько лет прилагает усилия, в том числе с привлечением частных компаний, направленные на то, чтобы отправлять своих астронавтов на орбиту на американских кораблях.

Помимо Starliner, свой корабль - Crew Dragon - разработала компания SpaceX, основанная американским миллиардером Илоном Маском. Без экипажа он был запущен к станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

Теги
СШАМаск, Илон
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