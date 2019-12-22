{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: РФ призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос

По словам главы МИД РФ, заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "тоже не добавляет стабильности и уверенности"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва настаивает на обсуждении проблем, возникающих в связи с намерением США разместить оружие в космосе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Договор СНВ-3 [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений] мы сформулировали. Одним из решающих факторов было согласие американцев употребить в преамбуле (но все же употребить) ссылку на взаимосвязь между наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями, имея в виду, конечно же, противоракетную оборону, - обратил внимание Лавров. - Мы никогда не отказывались от необходимости рассматривать весь комплекс проблем в сфере стратегической стабильности с учетом всех аспектов этой ситуации, которые влияют на стратегическую стабильность, включая стратегические наступательные ядерные вооружения, стратегические вооружения в неядерном исполнении, которые американцы разрабатывают в рамках концепции мгновенного глобального удара, противоракетную оборону".

"Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос - об этом заявили не только американцы, но уже и французы", - подчеркнул министр.

По его словам, заявление США о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, "тоже не добавляет стабильности и уверенности". Поэтому, продолжил Лавров, параллельно с продлением СНВ-3, "назревает разговор между всеми ключевыми игроками по всему комплексу этих проблем".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияФранция
Реклама на ТАСС
NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря
Посадка запланирована на 15:57 по московскому времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС