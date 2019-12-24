Госкомиссия одобрила заправку ракеты "Протон-М" для запуска спутника "Электро-Л"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госкомиссия посчитала готовой ракету-носитель "Протон-М" к запуску на орбиту и приняла решение о заправке ее топливом на космодроме Байконур для последующего выведения спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 3 на орбиту. Об этом говорится в сообщении Центра им. Михаила Васильевича Хруничева, опубликованном на сайте.

"По итогам докладов специалистов госкорпорации Роскосмос о готовности ракеты космического назначения и средств наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур к запуску спутника "Электро-Л" № 3, Государственная комиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя "Протон-М" компонентами топлива и подтвердила время старта", - говорится в сообщении.

В настоящий момент боевой расчет приступил к заправке ракеты компонентами топлива.

Старт ракеты намечен на 15:03 мск. В 15:12 мск должно произойти отделение головного блока в составе разгонного блока ДМ (производства РКК "Энергия") и аппарата "Электро-Л". Далее разгонный блок продолжит выведение спутника на орбиту, которое будет завершено в 21:40 мск. Таким образом, время от старта ракеты до выведения аппарата на расчетную орбиту составит 6 часов 37 минут.

Основными задачами спутников серии "Электро" являются анализ и прогноз состояния акваторий морей и океанов, анализ и прогноз условий для полетов авиации, гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли, мониторинг климата и глобальных изменений, обеспечение экологического контроля и охраны окружающей среды и контроля чрезвычайных ситуаций.

"Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник номер 2 также работает с ограничениями. Четвертый аппарат должен быть доставлен на Байконур в ноябре 2021 года, пятый - через год после четвертого.