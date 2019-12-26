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Две коррекции орбиты МКС пройдут 27 декабря

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 8 ноября

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) проведут 27 декабря два маневра по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Первая коррекция пройдет в 04:28 мск, продолжительность работы двигателей 576,4 секунды. Вторая - в 07:36 мск, продолжительность - 494 секунды", - сказали в институте.

Маневры будут выполнены двигателями транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13". Целью коррекций орбиты является формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13".

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 8 ноября. Маневр потребовался для сведения с орбиты грузового корабля "Прогресс МС-12" (он был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 29 ноября) и стыковки "Прогресса МС-13" к Международной космической станции. Тогда орбита была поднята на 800 м и в среднем составила 416,6 км.

На борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Александр Скворцов и Олег Скрипочка (Роскосмос), американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган (NASA), а также итальянский астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Возвращение на Землю "Союза МС-13" вместе с космонавтом Александром Скворцовым и астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук запланировано на начало февраля 2020 года.

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Россия
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