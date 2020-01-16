Астрономы зафиксировали необычный всплеск гравитационных волн

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали необычный всплеск гравитационных волн. Подобного краткого всплеска гравитационных волн ученые ранее не регистрировалии.

Ученые предполагают, что он может быть связан со вспышкой сверхновой, но в то же время не исключают возможной погрешности в измерениях. Всплеск получил обозначение S200114f.

Гравитационные волны возникают из-за грандиозных событий – столкновений черных дыр или слияния нейтронных звезд. Ранее астрономы фиксировали экзотические всплески гравитационных волн, один из которых, вероятно, был порожден парой из черной дыры и нейтронной звезды, а второй представлял собой событие нового типа, относящееся к так называемой промежуточной категории.

Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO ведут вместе наблюдают за колебаниями пространства-времени. За это время астрономы открыли несколько десятков слияний черных дыр, а также несколько событий, порожденных столкновениями нейтронных звезд. Эти наблюдения помогут ученым оценить число черных дыр во Вселенной и проверить многие фундаментальные законы мироздания.

В проекте LIGO участвуют около 1300 ученых из 100 институтов различных стран. Россия представлена двумя научными коллективами: группой физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и группой Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород). В проекте Virgo работают около 350 ученых, инженеров и техников из 70 институтов европейских стран.