РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (Самара) в этом году может начать работу над эскизным проектом ракеты-носителя "Союз-6". Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю, что в этом году мы начнем делать эскизный проект по ракете-носителю "Союз-6". Но опять же, здесь инициатива идет от заказчика (Роскосмос - прим. ТАСС), мы ждем технического задания, мы готовы работать", - сказал Баранов.

Запуск метановой ракеты

Он также расскащал, что стоимость запуска российской метановой ракеты, по планам разработчиков, должна быть вдвое ниже, чем пуск "Союза-2",

"Задача, чтобы стоимость самой ракеты была ниже, чем "Союз-2". Я так осторожно скажу: и чтобы пусковая услуга с запуском на этой ракете, <...> все это должно быть в два раза меньше, чем на "Союзе-2". Это то, к чему мы стремимся", - сказал Баранов.

Он отметил, что с метановой ракетой пока работа идет исключительно в инициативном порядке.

"Мы эту тему не оставляем, прорабатываем различные варианты компоновок, отрабатываем определенные варианты, отрабатываем определенные технологические вопросы, но заказчика на метановую ракету на сегодняшний день пока не появилось. Мы очень надеемся, что он появится", - добавил Баранов.

Ранее в презентации Роскосмоса указывалось, что запуск ракеты на метановом двигателе обойдется в $40,5 млн против $45,5 млн у "Союза-2.1б".

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 т на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.