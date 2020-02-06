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Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль "Союз МС-13" и закрыл люки

В "Союзе" экипажу предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) перешли с Международной космической станции (МКС) на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" и закрыли люки. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

В "Союзе" экипажу предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля и герметичность люков.

"Союз МС-13" должен отстыковаться от МКС в четверг в 08:50 мск. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12:12 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир.

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