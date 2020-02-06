{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Союз МС-13" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 12:12 по московскому времени

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть включение двигателей корабля "Союз МС-13" на торможение", - сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Ожидается, что в 12:12 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Олег Скрипочка, а также американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
Планируется, что спускаемый аппарат приземлится в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС