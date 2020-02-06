"Союз МС-13" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть включение двигателей корабля "Союз МС-13" на торможение", - сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Ожидается, что в 12:12 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Олег Скрипочка, а также американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.