{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Китай в апреле осуществит первый запуск ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан

По данным агентства "Синьхуа", длина ракеты достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Китай намерен осуществить первый запуск ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В") в апреле этого года с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, длина ракеты достигает 53,7 м, диаметр - порядка 5 м. Ее стартовая масса составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

Long March-5B имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода.

Ракета-носитель является усовершенствованной версией Long March-5 - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). До этого КНР располагала только носителями легкого, среднего и средне-тяжелого классов.

5 февраля Long March-5B была успешно доставлена на космодром Вэньчан. Как передает Синьхуа, в течение двух месяцев она будет проходить подготовку к первому запуску, запланированному на середину-конец апреля.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они собираются приступить в 2020-2025 годах.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
OneWeb подтвердила успешное выведение своих спутников на орбиту
На орбиту вышли 34 спутника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС