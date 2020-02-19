"Помню запах, взлет и цвета…" Астронавт NASA Анна Фишер — почему женщины летают к звездам

Она рискнула — и мечта сбылась. Она получила известность как первая мама в космосе. Дочь родилась за 14 месяцев до ее полета на орбиту Земли, который состоялся в ноябре 1984 года на шаттле Discovery

Ее космическая карьера началась в середине 1970-х годов и закончилась совсем недавно. Сегодня ей уже за 70, она в прекрасной физической форме и мечтает полететь к звездам. Анна Фишер гостила в России в феврале всего несколько дней. Выступала перед российскими студентами и школьниками в Москве и Санкт-Петербурге, делилась своим опытом и рассказывала о том, как стала одним из первопроходцев в освоении космоса. О некоторых деталях своего полета, самых ярких космических воспоминаниях и о роли женщин в космосе астронавт NASA рассказала в беседе с журналистом ТАСС. "Здравствуйте! Меня зовут Анна", — начала она разговор. "Я вижу, как люди очень заинтересованы в космосе" Вы знаете, у меня есть возможность разговаривать со многими студентами. Это часть моей работы. Сейчас я вышла на пенсию. И мне очень нравится этим заниматься. Куда бы я ни поехала, я вижу, как люди очень заинтересованы в космосе, особенно молодежь. Я бы сказала, что больше молодежи в США, по крайне мере сейчас, интересуются, чтобы они были "звездами подкастов". Звездами интернета. И это тоже присутствует.

Астронавт США Анна Фишер Американский химик, врач скорой помощи и астронавт NASA. Имеет докторскую степень в области медицины, полученную в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Была отобрана NASA в качестве астронавта в 1978 году и вошла в состав первой группы из пяти женщин-астронавтов. Работала в NASA более трех десятилетий и участвовала в трех основных программах: "Космический корабль Shuttle", "Международная космическая станция" и проект "Орион". Анна была утверждена в составе экипажа миссии STS-51A за две недели до рождения ребенка и полетела в космос. Всего пробыла на орбите 192 часа. Фишер была назначена специалистом миссии STS-61H, которая планировалась в 1986 году. Миссия была отменена после аварии шаттла "Челленджер", поэтому Анна возобновила деятельность в Управлении астронавтов. Работала в совете по отбору для класса астронавтов 1987 года и в службе поддержки космической станции. С 1996 по 2002 год, на начальном этапе строительства Международной космической станции (МКС), координировала деятельность космической станции. Совсем недавно Фишер была управляющим астронавтом, работавшим над демонстрационной разработкой для Orion, нового космического корабля NASA, который доставит астронавтов дальше в Солнечную систему, чем когда-либо прежде. Продолжение

Но я больше отклика вижу в других странах. Например, аудитория здесь (в славянско-англо-американской школе "Марина", где выступала Анна, — прим ТАСС): молодые люди были очень внимательные. И вопросы, которые они задавали, они думали над тем, что я им говорю. В США тоже множество детей, которые все еще интересуются наукой. В моей работе мне нравится то, что я могу рассказывать молодым людям, как это интересно и как замечательно построить свою карьеру так (как я). Надеюсь, что немногие молодые люди полагают, что это скучно. Думаю, что гораздо больше тех, кому эта перспектива нравится и кто видит в этом большой смысл. О боже! Самый интересный вопрос, который задали московские школьники: есть ли комары и мухи на космическом корабле? (Смеется) Но еще — это вопросы о взаимоотношении с друзьями и другими членами экипажа. Я просто не ожидаю, что об этом будут спрашивать молодые люди. Иногда спрашивают, сколько денег вы получаете за это (и снова смеется). Но деньги — это не то, что меня заставило принять решение заниматься этой профессией. "Помню запах, взлет… Мы были новичками" Трудно сказать, что запомнилось больше всего, потому что столько всего было. Я, конечно, помню запах, взлет… Мы были новичками. И когда загорелись ракетные ускорители, вы понимаете, что здесь пилот, здесь командир... Это, конечно, замечательное воспоминание! Я им очень дорожу.

Описание Старт шаттла Discovery, 8 ноября 1984 года (слева). Анна Фишер в Центре космических полетов им. Маршалла, 1980 год (справа). © NASA

Первый момент, когда ты оказываешься в невесомости, — я очень хорошо его помню. А еще один: когда мы уже погрузили в грузовой отсек два спутника, которые мы должны были доставить с орбиты. Это была такая трудная задача. И беспокоило, насколько это получится. Мы видим, что они в грузовом отсеке, — миссия выполнена. Это было такое потрясающее чувство! У нас была очень сложная миссия. Дело в том, что спутники вышли из строя незадолго до нашего полета, и командование хотело, чтобы мы сосредоточились именно на выводе спутников с орбиты. В этом смысле это тоже был эксперимент: что люди могут сделать в космосе, как быстро они могут решать задачи.

О миссии в полете Фишер была специалистом на космическом шаттле миссии STS-51A. Это был второй полет орбитального корабля Discovery, который был запущен из космического центра Кеннеди 8 ноября 1984 года. Во время миссии она и ее команда запустили два спутника — канадский Anik D-2 (Telesat H) и американский LEASAT-1 Хьюза (Syncom IV-1), где Фишер исполняла обязанности оператора по установке систем. Продолжение

А еще запомнилось: смотреть на нашу планету и видеть цвета Карибского моря. Был такой особый момент: наш корабль смотрел прямо на землю, и я была в кабине пилота. А другие были на средней палубе. Они надевали скафандры, чтобы выйти в открытый космос.

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И мы пролетали над Хьюстоном. Ясная ночь, ни облачка. И мы видели Хьюстон, Сан-Антонио и Даллас. Потрясающе было смотреть с орбиты на город, где живет твоя семья. Это было просто очень красиво! Мы позвонили в Хьюстон (там находится Космический центр имени Линдона Джонсона, осуществляющий управление и контроль за космическими полетами — прим. ТАСС) и сказали: "Мы над вами". И через несколько минут мне позвонили оттуда и сказали, что моя семья — муж, дочь, мама — видели, как пролетает шаттл. Моя дочка (а ей было тогда всего 14 месяцев) помнит этот момент. Самое страшное — старт, когда запускается двигатель... Ощущение, что ты сидишь, как на бочке, а она может взорваться в любой момент. Как себя поведут двигатели и ускорители? Сегодня в "Союзах" (семейство российских многоместных транспортных пилотируемых космических кораблей — прим. ТАСС) можно прервать запуск и возвратить на парашютах космонавтов. Такое было осенью 2018 года, когда прервали миссию. Но когда мы летали, такого не было.

Описание Астронавт NASA Дейл Гарднер в пилотируемом маневрирующем блоке приближается к вращающемуся спутнику WESTAR VI, 14 ноября 1984 год © NASA

Во время нашего полета мы провели только один эксперимент. По большому счету, мы нажали на кнопку и больше никак не вмешивались. Сейчас на МКС сотни экспериментов и исследований. Меня больше всего поражают эксперименты, например, когда удалось выделить геном ДНК.

Исследование ДНК в космосе В мае 2019 года на борту МКС впервые применили технологию CRISPR-Cas9 для редактирования ДНК. Эксперимент проводился не с людьми, а с пивными дрожжами. Сообщалось, что его задача состояла в том, чтобы понять, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе. Исследование провели астронавты NASA Кристина Кук и Ник Хейг. Продолжение

"Самый лучший хот-дог в моей жизни" Первое, что я хотела после приземления, — это горячий душ. А на втором месте (когда мы сели в самолет, чтобы лететь в Хьюстон из Флориды) — пиво и пицца. Холодное пиво и горячая еда — это было очень вкусно! И конечно, очень хотелось дочку увидеть. Наш полет длился восемь дней. И не было никаких ограничений по возвращении. Но сейчас я вспоминаю: это был некоторый культурный шок. Мы просто возвращаемся домой — и все. Наверное, было бы здорово день-два провести в карантине, чтобы привыкнуть к тому, что мы уже вернулись.

А на станции после адаптации первым делом съела хот-дог — это был самый лучший хот-дог в моей жизни!

И еще одно воспоминание, которое никогда не забуду, — первый полет шаттла. Это был трехдневный тестовый полет (выполнили астронавты США Джон Янг и Роберт Криппен). И, когда вернулись в Хьюстон, один из них сел в свой красный пикап и просто уехал. Поехал домой. И для меня это было так неожиданно. Я думала, что кто-то встретит и отвезет. То есть в ранние годы существования американской космической программы нам, возможно, давали больше свободы, чем следовало бы. Но сейчас, во времена МКС, когда полеты по полгода, есть специальное место, где проходят карантин, и бортовой доктор решает, когда они (космонавты) должны возвращаться домой и заниматься физическими упражнениями по определенной программе. Но мне кажется, что российская сторона в этом смысле построже. Но когда начиналась программа Space Shuttle ("Космический челнок"), все было совсем по-другому. О "космических подругах" Я думаю, что нужно в российском отряде космонавтов увеличивать количество женщин. Потому что в США уже 50, а в России (ранее — СССР) только четыре. И у нас было больше возможностей выводить на орбиту. И, может, поэтому вот такой дисбаланс. Надо, чтобы они показали, что могут так же справляться с задачами, как и мужчины.

Описание Анна Фишер управляет рычагом системы дистанционного управления внутри "орбитального аппарата" в рамках программы обучения в Лаборатории макета и интеграции шаттла Космического центра им. Джонсона, 1984 год (слева). Анна Фишер возле кормовой палубы Discovery, 12 ноября 1984 года (справа) © NASA

И ведь были командиры экипажей — женщины. Две женщины вместе вышли в открытый космос (американские астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук — прим. ТАСС). И это были очень непростые выходы. И, я думаю, они показали, что могут точно так же справиться с задачей. Дело не в том, мужчина ты или женщина, а нужно выбрать правильного человека для правильной задачи. Поэтому постепенно в программе космонавтов будут участвовать больше женщин.

' ТАСС/Ruptly'

Я знаю, что в китайской программе уже поучаствовали две женщины, которые летали в космос. У них относительно новая космическая программа и отряд тайконавтов совсем небольшой. Я знакома с Анной Кикиной. Когда мы познакомились, она только начинала проходить курс подготовки. И я узнавала, как идет этот процесс. Думаю, что все женщины — космонавты, астронавты, тайконавты — чувствуют некую связь, родство. Их что-то объединяет. И сейчас она одна в текущем отряде космонавтов. Поэтому при очередной встрече с ней я предложу ей свою моральную поддержку. А еще с Анной у нас имена одинаковые (улыбается).

Женщины-космонавты России Сейчас единственная женщина в российском отряде космонавтов — Анна Кикина. Последний раз женщина-космонавт из России побывала в орбитальной командировке с сентября 2014 по март 2015 года, это была Елена Серова. Она провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на МКС и только четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России. В 1997 году полет на орбиту на борту американского шаттла Atlantis выполнила Елена Кондакова. В июне 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, который завершится 1 июня 2020 года. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация ждет более активного участия девушек, акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли. Продолжение

Алексей Леонов — это один из моих героев. И познакомиться с ним на встрече Ассоциации космических исследований для меня была большая честь

"Я в очень хорошей форме, чтобы лететь в космос" Я бы хотела полететь на Марс. Потому что это единственная планета в нашей Солнечной системе, где, насколько мы можем судить, есть вероятность того, что на ней можно жить. На других невозможно. Это, конечно же, будет серьезнейший вызов — участвовать в такой программе и вернуться после успешного полета. Я даже не могу себе представить, какое это замечательное чувство! Это были бы первые шаги… В конечном счете мы хотели бы иметь возможность покинуть Солнечную систему. Наша Земля не вечна. Кто знает? Может, это речь о тысячах лет? Но если мы хотим, чтобы наш вид (а не как динозавры) в конечном счете выжил, мы должны найти способ покинуть нашу планету. Я думаю, это то, чем мы всегда и занимаемся.

А Луна для меня — это шаг на пути к Марсу. Люди, которые говорят, что нужно лететь сразу на Марс, я с ними не соглашаюсь. Я считаю, что нужно лететь на Луну, там построить базу, начать выращивать растения (еду), научиться заботиться о тех, кто заболел. И как действовать при солнечной гравитации (человек, который весит 68 кг на Земле, весил бы на Солнце 1905 кг — прим. ТАСС). Да и мне просто кажется, что Марс красивей, чем Луна (смеется). Луна — бесцветная. Там ничего нет, никаких цветов (улыбается). Если бы сейчас предложили полететь в космос, то я бы согласились. Считаю, что я в очень хорошей форме для того, чтобы лететь. Физически это было не так трудно. Выйти в открытый космос — это труднее. Нужно, чтобы у вас была определенная подготовка. И физическая подготовка — это очень трудный процесс. Если просто лететь в космос, если ты относительно здоров и в относительно хорошей форме, я не думаю, что есть какой-то возрастной лимит. Это зависит от личного здоровья и конкретных каких-то условий. Но на целый год я бы не хотела лететь (смеется).

О самом старом астронавте, побывавшем в космосе Астронавт США Джон Гленн остается самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. 29 октября 1998 года он совершил полет в составе экипажа шаттла Discovery в качестве специалиста по полезной нагрузке корабля. На тот момент Гленну было 77 лет. На его счету несколько космических рекордов. Он первым из американских астронавтов совершил орбитальный полет вокруг Земли на корабле "Меркурий-Атлас-6". До него это сделали советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Гленн являлся членом так называемой первой семерки – отряда американских астронавтов, летавших на одноместных кораблях серии "Меркурий". Продолжение

Я бы все за это готова отдать! Но хочу в космос в качестве туриста

Я думаю, что совершенно особая планета — это наша Земля. И до полета я об этом не задумывалась. Не важно, где ты на Марсе или на Луне, но там не почувствуешь запах Земли и запах солнца, ветер на своем лице. Мы живем на особой планете. И если бы мне пришлось бы участвовать в этих приключениях (назовем их так), то именно по этим моментам я бы скучала больше всего. Почему я готова идти на этот риск? Я верю в освоение космоса. Я ожидала чего-то больше, чем просто выполнение работы. Я считаю, что человечество в начале пути. В какой-то момент мы покинем нашу планету и нашу Солнечную систему. И участвовать в первых шагах в этом пути — это точно так же, как первооткрыватели из Европы открывали когда-то новые континенты. Вот это сопоставимо с этим. И это именно тот смысл, который я искала для себя. Поэтому риск для меня был оправданным.

' ТАСС/Ruptly'