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Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ

При этом глава Роскосмоса заявил, что будет больше 25 пусков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах увеличения количества пусков ракет космического назначения в этом году по сравнению с 2019 годом. При этом он не уточнил, на сколько увеличится это количество, чтобы эта информация не муссировалась в прессе.

Глава Роскосмоса напомнил, что в 2018 году было проведено 20 пусков ракет космического назначения, в 2019 году - 25 пусков. Он уточнил, что это количество без учета пусков по линии Минобороны РФ.

"Количество пусков в этом году будет больше, чем в 2019 году. Не хочу называть конкретные цифры, иначе потом в прессе напишут: "Рогозин сказал, Рогозин заявил...". Скажу только, что будет больше 25 пусков", - сказал Рогозин, выступая выступая на 11-й международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

По его словам, часть пусков с 2019 года была перенесена на этот год. "Это не повод хватания за сердце, это абсолютно нормальная ситуация. Часть аппаратов мы не запускали в виду отсутствия оперативной необходимости, например "Глонасс". Вторая причина - неготовность космических аппаратов, наши партнеры из-за неготовности своих аппаратов просили перенести пуски на этот год", - пояснил он.

Рогозин уточнил, что, в частности, четыре пуска в этом году планируется с космодрома Восточный, 18 пусков - с Байконура. В числе запусков этого года он назвал спутники дистанционного зондирования Земли "Арктика-М" и "Ресурс-П".

Глава Роскосмоса напомнил, что прошлый год стал первым за 16 лет безаварийным по запускам ракет космического назначения. "В этом году мы должны сохранить эту тенденцию", - отметил он.

Запуск "Науки" к МКС

Центр им. М. В. Хруничева изготовил ракету-носитель "Протон-М", с помощью которой будет запущен к Международной космической станции (МКС) многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".

"Протон" для этого пуска уже изготовлен. МЛМ полетит, я уверен в этом", - сказал Рогозин.

Он подтвердил, что модуль планируется отправить на Байконур 19 марта этого года. Ранее этот срок называл гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Запуск "Науки" к МКС ожидается в конце 2020 - начале 2021 года. Строительство модуля началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Как сообщалось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

"Рокот-2"

Роскосмос пока не принял решение по ракете-носителю "Рокот-2", о планах создать которую в 2018 году объявил Центр им. М. В. Хруничева.

"Пока решения не принято, проводим аудит технических возможностей", - сказал Рогозин.

В августе 2018 года в материалах Центра им. М. В. Хруничева, представленных на форуме "Армия-2018", сообщалось, что он ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Последний старт базовой версии ракеты "Рокот" состоялся 27 декабря 2019 года ч космодрома Плесецк. Тогда были запущены аппараты связи "Гонец-М" и спутник военного назначения.

 

 

 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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