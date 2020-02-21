Роскосмос надеется на снижение страховых тарифов с учетом повышения качества его работы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает на то, что страховщики снизят свои тарифы на оказание услуг госкорпорации с учетом проделанной работы по снижению аварийности в отрасли. Об этом сообщил в пятницу его замгендиректора Максим Овчинников в ходе XI международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

"Если есть ориентир, все к нему стремятся. Мы надеемся, что страховой рынок к этим ориентирам стремиться не будет, а будет действовать, исходя из текущей рыночной конъюнктуры и своего отношения к тому, как у госкорпорации идет работа над качеством", - сказал Овчинников.

По его словам, если тарифы в рамках конкурса будут выше, чем субсидии, Роскосмосу придется расходовать собственные средства, а это стимул "работать качественно".

"Предельный уровень тарифов регулируется постановлением [правительства] №804. Основная задача госкорпорации - постоянно работать над снижением тарифов. Мы будем надеяться и работать над тем, чтобы тарифы были ниже предельных значений", - сказал Овчинников. Он добавил, что само по себе существование в открытом доступе информации о предельных тарифам зачастую провоцирует страховщиков поднимать цены.

По словам замгендиректора, на рынок также влияют "форс-мажоры и ситуации на мировом рынке".

Ранее сообщалось, что прошлый год стал первым за 16 лет безаварийным по запускам ракет космического назначения.