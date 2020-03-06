{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Космическая" капуста с МКС не отличается по питательности от земных овощей

NASA провели эксперимент, в результате которого выяснили, что выращенную на МКС капусту можно использовать в качестве одного из компонентов рациона будущих участников полетов на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты NASA изучили образцы капусты, выращенной на борту МКС, не нашли в них опасных микробов и подтвердили, что ее листья столь же питательны, как и у такого же овоща с грядки. Это говорит о том, что радиация и невесомость не мешают выращиванию полноценной пищи в космосе, пишут биологи в журнале Frontiers in Plant Science.

"МКС сейчас выступает полигоном для долговременных экспедиций в космос. Эксперименты на борту станции помогают нам подобрать те сорта растений, которые можно будет выращивать в невесомости. В будущем мы проверим другие сорта зелени, а также изучим, сможем ли мы обогатить диету астронавтов перцем и помидорами", - заявила Джола Масса, руководитель проекта Veggie в Центре космических полетов NASA имени Кеннеди (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около шести лет. Первые ростки капусты сорта ромэн были успешно выращены на станции еще в начале 2014 года, после чего астронавты заморозили их и отправили на Землю.

Через год, когда ученые убедились в безопасности "космической" капусты для здоровья человека, руководство NASA одобрило проведение еще одного эксперимента, во время которого экипаж станции в лице командира Скотта Келли и бортинженера Челла Линдгрена впервые попробовал выращенный в космосе урожай. После этого астронавты начали высаживать на борту МКС не только капусту, но и цветы - астры и цинии, часть которых погибла из-за грибковой инфекции три года назад.

Подобные эксперименты стали возможными благодаря созданию специализированной оранжереи и экспериментальной установки Veggie, отправленной на МКС в начале 2010 годов. Она представляет собой набор из синих, зеленых и красных светодиодных ламп, стимулирующих рост растений в невесомости при отсутствии естественного освещения, а также набор камер, датчиков и других систем.

Космическая флора

Убедившись в том, что капусту действительно можно выращивать в космосе, Масса и ее коллеги проверили, отличается ли она по своим вкусовым качествам, питательности и безопасности для здоровья космонавтов и астронавтов. Для этого ученые изучили химический состав ростков "космической" капусты, а также провели своеобразную "перепись" среди микробов, обнаруженных на ее листьях.

Эти замеры ученые сравнили с тем, как много питательных веществ, а также различных грибков и бактерий содержалось внутри листьев салата ромэн, который выращивался внутри копии установки Veggie на Земле. В целом "космическая" капуста ни в чем не уступала земной, а в некоторых отношениях она ее даже превосходила.

В частности, ученые обнаружили, что в ее листьях содержалось чуть больше калия, натрия, фосфора, цинка, серы, а также антиоксидантов из числа фенолов. Состав микрофлоры листьев и корней капусты оказался идентичным как на Земле, так и в космосе. Это удивило биологов, так как они ожидали, что отсутствие гравитации и повышенный радиационный фон должны были сильно поменять видовое разнообразие грибков и бактерий.

При этом, как отмечают биологи, они не обнаружили следов сальмонеллы, опасных штаммов кишечной палочки и золотистого стафилококка, которые могли бы представлять угрозу здоровью экипажа станции и участников долговременных экспедиций в дальней космос. Все это, как считают специалисты NASA, говорит о том, что "космическая" капуста безопасна для человека и ее можно использовать в качестве одного из компонентов рациона будущих участников полетов на Луну и Марс.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Компания Axiom сообщила о контракте со SpaceX на доставку 3 туристов на МКС
Для полетов могут использовать корабли Crew Dragon
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС