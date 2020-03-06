Роскосмос со следующей недели ограничит командировки за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Командировки за границу для сотрудников Роскосмоса со следующей недели будут ограничены из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"Роскосмос ограничит со следующей недели служебные командировки за рубеж из-за распространения коронавируса", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, Роскосмос руководствуется постановлением главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, не отразилась на работе представительства госкорпорации в Пекине.