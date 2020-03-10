Первый пуск "Протона-М" в 2020 году отложили из-за проблем с комплектующими

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, при проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. "Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - сказал глава предприятия.

Варочко уточнил, что из-за необходимости "проведения штатного цикла проверок ракеты-носителя после замены комплектующих дату запуска космических аппаратов планируется перенести на конец мая текущего года".