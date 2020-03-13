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Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета X

Описание
© NASA/JHUAPL/SwRI

В 1930 году молодой астроном Клайд Томбо открыл девятую планету Солнечной системы, которую позднее назвали Плутоном. Еще до этого события поиски новой планеты Солнечной системы начал предприниматель, востоковед и дипломат Персиваль Лоуэлл. Ее назвали Планетой X.

С момента обнаружения Плутона на нем не прошло и года. Но за 90 земных лет он успел стать большим открытием XX века и разочарованием XXI. А исключение Плутона из списка планет неразрывно связано с пересмотром понятий и представлений о системе, в который мы живем. 

В четырех главах спецпроекта “Плутон” рассказываем об истории открытия и “закрытия” девятой планеты:

— Поиск Планеты X

Дорогая, я уменьшил Плутон

Разменная планета

Новейшие горизонты

Особенностью спецпроекта являются инфографические вставки и схемы. В частности, в третьей главе с помощью таймлайна вы можете узнать как менялись представления людей о Солнечной системе.

Подробнее — в нашем новом спецпроекте “Плутон”.

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