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Компания Маска отложила запуск очередной группировки спутников проекта Starlink

В SpaceX сообщили, что произошел автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX потерпела неудачу при попытке запустить на орбиту 60 микроспутников проекта Starlink. Аппараты предназначены для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал (штат Флорида) был намечен на 09:22 по времени восточного побережья США (16:22 мск). Однако запуск был отменен буквально за несколько секунд до этого времени. "Стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей. Мы объявим новую дату запуска, как только получим подтверждение наличия такой возможности", - пояснила в своем Twitter компания под руководством Илона Маска.

Первая ступень носителя использовалась ранее четыре раза для вывода аппаратов на околоземную орбиту. Эти пуски состоялись в июле 2018 года, в октябре того же года, в феврале и ноябре 2019 года. Компания планировала снова вернуть ступень, посадив ее в дистанционном режиме на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. SpaceX совершенствует эту технологию для удешевления запусков различных аппаратов на околоземную орбиту.

Каждый спутник весит приблизительно 260 кг и имеет плоскую форму для компактности. Аппараты оснащены бортовыми двигателями, позволяющими сходить с орбиты Земли. SpaceX заверяет, что спутники даже при отказе двигателей будут в автоматическом режиме снижать орбиту и сгорят в плотных слоях атмосферы в период от одного года до пяти лет после истечения срока эксплуатации.

О проекте Starlink

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Как уточнила SpaceX, на начальном этапе она планирует обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для жителей северных районов США и Канады в течение текущего года и расширить охват Starlink на населенные районы планеты к 2021 году. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.

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