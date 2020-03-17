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Разгонный блок "Фрегат" после выведения спутника "Глонасс" увели на орбиту захоронения

Блок был переведен на орбиту высотой около 19,5 тыс. км

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" увели на орбиту захоронения после выведения на расчетную орбиту спутника "Глонасс-М", сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операцию по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения", - сказали в департаменте.

Там добавили, что для этого потребовалось дважды включить его двигательную установку. Блок был переведен на орбиту высотой около 19,5 тыс. км.

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Россия
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