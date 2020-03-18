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ТАСС в спецпроекте воссоздал выход Алексея Леонова в открытый космос

Проект "Леонов, твой выход" позволяет увидеть глазами космонавта историческое достижение экипажа космического корабля "Восход-2"
Описание
© ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В честь 55-летия полета Алексея Леонова ТАСС выпустил спецпроект "Леонов, твой выход", в котором с помощью 3D-моделирования поэтапно воссоздал процесс первого выхода человека в открытый космос.

В проекте две части. Первая - это 3D-реконструкция, которая позволяет шаг за шагом пройти все этапы космического эксперимента: от наддува шлюза до шага в безвоздушное пространство - и посмотреть на Землю и космический корабль глазами космонавта. Вторая часть - это инфографика, схема корабля "Восход-2", подборка фактов о полете, а также архивная фото- и видеохроника.

Для того чтобы добиться сходства 3D-моделей с реальным "Восходом-2", команда редакторов и дизайнеров сотрудничала с главными российскими экспертами в области истории освоения космоса. Большую поддержку оказали московский Музей космонавтики, РКК "Энергия" и НПО "Звезда". Фото- и аудиохроника (некоторые звуковые фрагменты опубликованы впервые) была получена от Российского государственного архива научно-технической документации. А кадры уникальной документальной кинохроники выхода Леонова в космос ТАСС предоставила Телестудия Роскосмоса.

"Вместе с ТАСС мы рассказываем о космосе и делаем его ближе и понятнее для людей. Научные сотрудники Музея космонавтики регулярно консультируют редакцию по спецпроектам. Сейчас такие онлайн-проекты особенно актуальны. Новый проект дает возможность почувствовать себя на месте пионера космоса Алексея Архиповича Леонова. Здорово, что благодаря современным технологиям такое возможно", - считает Наталья Артюхина, директор Музея космонавтики в Москве.

О полете "Восхода-2"

"Восход-2" - второй корабль советской космической программы "Восход". Его экипаж - командир Павел Беляев и пилот Алексей Леонов. Цель полета - провести первый в истории выход человека в открытый космос. Конструкция корабля была доработана по сравнению с трехместным "Восходом-1" - одно из кресел было убрано, на его месте был установлен люк и шлюзовая камера.

"Восход-2" стартовал 18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур. Эксперимент с выходом в открытый космос был проведен успешно. Всего космонавты провели на орбите 26 часов и 19 марта в 12:02 приземлились в 70 километрах от Соликамска.

Теги
Россия
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Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о первом выходе человека в открытый космос
В числе рассекреченных документов стенограмма послеполетных докладов командира корабля "Восход-2" Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, а также многочисленные аудио- и фотоматериалы
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