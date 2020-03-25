Роскосмос: качество ракет РФ подтверждается фотодокументированием более 10 тыс. операций

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса фотодокументируют свыше 10 тыс. технологических операций, чтобы подтвердить качество ракет-носителей. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

"Только на предприятиях для подтверждения качества изготовления ракет-носителей фотодокументируются свыше 10 тыс. технологических операций", - отметил Лопатин, пояснив, что процесс фотодокументации включает съемку собранного узла и сравнение ее с эталоном.

По словам замгендиректора Роскосмоса, на предприятиях продолжается внедрение видеосъемки сборки и автоматических средств контроля технических параметров ракетно-космической техники. Все фото- и видеоматериалы, а также результаты проверок, уточнил Лопатин, "направляются в единое электронное хранилище" для анализа качества.

Лопатин также напомнил, что "в госкорпорации определен телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибках на производстве и при сборке, и подготовке ракеты к пуску".

Видеосъемка на производстве

В октябре 2018 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил установить камеры на всех предприятиях, которые производят ракетно-космическую технику. Такое решение было принято после аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября 2018 года.

Тогда комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате "неоткрытия крышки сопла увода бака окислителя из-за деформации датчика контакта разделения". Деформация датчика была допущена при сборке "пакета" первой ступени на космодроме Байконур.