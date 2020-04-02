Орбиту МКС поднимут на 900 м 2 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в четверг днем при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"На 2 апреля 2020 года запланирована коррекция ее [МКС] орбиты", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации пояснили, что маневр будет выполнен для формирования рабочей орбиты станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14", который запланирован на 25 апреля. Ожидается, что двигатели пристыкованного к МКС корабля "Прогресс МС-13" будут включены в 15:41 мск и проработают в течение 427,5 секунды. В результате, уточнили в госкорпорации, средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 900 м, до 420 км над Землей.

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 19 марта. Тогда двигатели "Прогресса", пристыкованного к станции, были включены в 20:14 мск и проработали в течение расчетных 534 секунд. В результате средняя орбита МКС увеличилась примерно на 1,1 км, до 419 км.

Космонавты на МКС

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15". С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди на корабле "Союз МС-16".

25 апреля к МКС стартует грузовой корабль "Прогресс МС-14". Он будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Планируется, что полет к МКС пройдет по сверхбыстрой трехчасовой схеме. Пуск ракеты будет приурочен к 75-летию Победы. На нее нанесут специализированную символику - логотип годовщины, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.