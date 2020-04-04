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"Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-16" вывезут на стартовый комплекс Байконура 6 апреля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия проходила в режиме видеоконференции между Москвой, Королевым и Байконуром в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" на стартовую площадку номер 31 космодрома Байконур запланирован на 6 апреля. Как говорится в сообщении на сайте Роскосмоса, такое решение приняла в субботу госкомиссия.

"4 апреля состоялись заседания технического руководства и государственной комиссии, где были рассмотрены вопросы готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к вывозу на стартовый комплекс площадки номер 31. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе 6 апреля", - говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что госкомиссия проходила в режиме видеоконференции между Москвой, Королевым и Байконуром. Такой формат связан с пандемией коронавируса.

В Роскосмосе напомнили, что ранее в монтажно-испытательном корпусе специалисты предприятий госкорпорации завершили общую сборку ракеты "Союз-2.1а". "Для этого головная часть была пристыкована к третьей ступени, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения", - отмечается в сообщении.

9 апреля на пилотируемом корабле, который будет запущен с помощью ракеты "Союз-2.1а", на Международную космическую станцию отправится экипаж новой экспедиции. Этот "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Ранее пуски кораблей с экипажами выполнялись на ракетах "Союз ФГ". В составе основного экипажа - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт НАСА Крис Кэссиди, их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт НАСА Стивен Боуэн. Старт ракеты запланирован на 11:05 мск.

8 апреля госкомиссия, которая также пройдет в режиме видеоконференции, окончательно утвердит составы экипажей. Ранее в Роскосмосе сообщали, что члены нового экипажа длительной экспедиции на МКС примут участие в онлайн-видеоконференции вместо традиционного общения с прессой, которая не будет присутствовать на запуске 9 апреля из-за пандемии коронавируса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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